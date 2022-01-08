المملكة المتحدة تحصي أكثر من 150 ألف وفاة بكوفيد منذ بدء تفشي الوباء

أحصت المملكة المتحدة السبت 313 وفاة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الوباء إلى 15057.

وبحسب أرقام الحكومة، سجلت 146390 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة، في تراجع عن العدد القياسي الذي سجل الثلاثاء.

ورغم أن عدد المصابين في المستشفيات هو راهنا أقل من ذلك الذي سجل خلال الموجات السابقة 18454 شخصا السبت، لا يزال الضغط على النظام الصحي بالغ الشدة.

وسجل النظام الصحي في إنجلترا في الثاني من كانون الثاني/يناير غياب أكثر من 39 ألفا من أفراد الطواقم الطبية بسبب خضوعهم للحجر بعد إصابتهم بكوفيد او مخالطتهم مصابين، في زيادة نسبتها 59 بالمئة خلال أسبوع. ويشمل هذا العدد غياب 4700 شخص في لندن التي شكلت بؤرة التفشي الجديد للوباء.

وأعلنت الحكومة الجمعة أنها ستنشر مئات العسكريين دعما للمستشفيات وخدمات الإسعاف في محاولة لسد هذا النقص الكبير. وتم توزيع نحو 1800 عسكري في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

ورفض رئيس الوزراء بوريس جونسون حتى الآن فرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس، مراهنا على كثافة اجراء الفحوص واتساع حملة التلقيح.

وتلقى 82 بالمئة من البريطانيين الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما جرعتين من اللقاح، فيما تلقى ستون بالمئة من الفئة المذكورة الجرعة المعززة أي حوالي 35 مليون شخص.