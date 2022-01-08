شاهد: لحظة تفجير ملعب جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة

أقدمت جامعة ولاية أوريغون على تفجير المدرج الغربي من ملعبها الرياضي ضمن مشروع لتجديده بقيمة 153 مليون دولار أمريكي.

وتم تصوير لحظة تفجير المدرج الذي سوّي بالأرض بشكل كامل في ثوانٍ معدودات.

وتجمعت حشود من مدينة كورفاليس حيث يقع الملعب لرؤية تفجير المدرج في الصباح الباكر من أمس الجمعة.

ومن المقرر إعادة فتح الملعب بعد الانتهاء من تجديده قبل بداية موسم كرة القدم الأمريكية لعام 2023 وسيشمل مركزاً جديداً للترحيب بطلاب جامعة أوريغون بالإضافة إلى عيادة صحية لخدمة الطلاب وغيرهم من سكان المدينة.