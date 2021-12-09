فيديو: تدمير مدخنة محطة طاقة اسكتلندية عملاقة كانت تعمل بالفحم

تم تدمير مدخنة محطة الطاقة "لونغانيت" السابقة فى منطقة فايف الاسكتلندية فى تفجير مُحكم يوم الخميس. وكانت المدخنة التي يبلغ ارتفاعها 600 قدم (183 مترًا) أكبر مبنى قائم بذاته في اسكتلندا وكانت تعتبر معلمًا إقليميًا.

وأضاءت شركة الطاقة الاسكتلندية هيكل المدخنة مساء الأربعاء قبل هدمها، ووضعت شعار "لنجعل الفحم من التاريخ" . وقد تم هدم عدة مباني في الموقع.

محطة الطاقة "لونغانيت"، التي كانت في يوم من الأيام أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في أوروبا، بدأت في توليد الكهرباء في عام 1970 وأنتجت آخر طاقة تعمل بالفحم في اسكتلندا حتى تم إغلاقها في عام 2016.