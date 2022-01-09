شاهد: مقتل 7 وفقدان 3 في انهيار مفاجئ لجدار صخري في البرازيل

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد أثر ثلاثة آخرين السبت عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب تبحر في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل على ما أفاد رجال الإطفاء.

وقال بيدرو ايهارا المتحدث باسم رجال الإطفاء في ميناس جيرايس "في هذه المرحلة هناك سبعة قتلى وثلاثة مفقودين".

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود ستة قتلى و20 مفقودا بالإضافة إلى 32 جريحا.

وقال رجال الإطفاء إن عدد المفقودين تم تقديره في البداية على أساس الشهادات واستنادا إلى وكالات السياحة وأقارب الضحايا.

عند منتصف النهار، انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على أثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.

في لقطات أخرى، قبيل وقوع المأساة مباشرة، يظهر أشخاص يحذرون من أن "الكثير من الحجارة تتساقط" ويدعون ركاب القوارب إلى الابتعاد عن الجدار الصخري.

وشارك الرئيس جاير بولسونارو بعضا من هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدا بعمل البحرية البرازيلية التي "بمجرد وقوع الكارثة المؤسفة" انتقلت إلى الموقع وعملت على "إنقاذ الضحايا ونقل الجرحى".

ومن بين الجرحى هناك تسعة نقلوا الى المستشفيات، بحسب رجال الإطفاء الذين تدخلوا فورا بمعدات مختلفة ومجموعة من الغواصين. ومن المقرر أن يتوقف البحث ليلا لأسباب أمنية على أن يُستأنف في اليوم التالي.

وعزا رجال الإطفاء هذه الواقعة إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة بجنوب شرق البرازيل.