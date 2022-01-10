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الولايات المتحدة الأمريكية

العثور على الممثل بوب ساغيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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الممثل الكوميدي بوب ساغيت
الممثل الكوميدي بوب ساغيت   -   حقوق النشر  Richard Shotwell/2019 Invision

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر يوم الأحد إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساغيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية. واشتهر ساغيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية (فول هاوس).

وأضاف المكتب أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات.

وكان ساغيت(65 عاما) قد قدم عرضا كوميديا في فلوريدا مساء السبت وأبدى على تويتر تقديره للجمهور.

ولعب ساغيت دور الأب الأرمل داني تانر في (فول هاوس)من 1987 إلى 1995 وأيضا في جزء ثان بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020.

وقدم ساغيت أيضا برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكا في أمريكا" من 1989 إلى 1997.

وقبل ساعات على إعلان خبر وفاته، عبّر ساغيت على تويتر عن استمتاعه بتقديم عرض مسرحي في جاكسونفيل.

يُذكر أنّ ساغيت متزوج من كيلي ريزو وله منها ثلاث بنات.

وكتب حساب قناة "كوميدي سنترال" التلفزيونية الرسمي في تويتر أنّ "بوب ساغيت كان ممثلاً كوميدياً تجاوز الحدود واحببناه. سنفتقده".

المصادر الإضافية • أ ف ب