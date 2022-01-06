وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع مرض السرطان

غيّب الموت صباح هذا الخميس الفنانة المصرية مها أبو عوف بأحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية. وأشارت مصادر مقربة من الفنانة إلى إصابتها بالتهاب رئوى حاد ونقلت على إثره إلى العناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

ولدت مها في نوفمبر-تشرين الثاني عام 1956 وتخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. والفنانة الراحلة هي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، ونجحت في نهاية السبعينات إلى جانب شقيقها عزت وشقيقاتها منى ومنال وميرفت في إنشاء فرقة "الفور إم"، وفي الوقت الذي ابتعدت فيه شقيقاتها عن الأضواء، استمرت استمرت مها بالعمل الفني والتمثيل.

وأعلن المخرج عمرو عرفة عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، الخميس 6 يناير-كانون الثاني عن عمر ناهز 65 عاما. ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة الراحلة وكتب "الحنون .. أم شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها".

وغردت الفنانة درة على تويتر "رحم الله الفنانة القديرة والانسانة الجميلة والصديقة العزيزة مها أبو عوف .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة ويصبّر ابنها وعائلتها وأحبائها".

وبالموازاة مع انطلاقها في عالم الغناء منحها المخرج حسن الإمام دورا صغير بفيلم "لا تظلموا النساء" أمام حسين الإمام وهناء ثروت وتحية كاريوكا وسعيد صالح. وتوالت بعدها أعمالها السينمائية مثل "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"ممنوع للطلبة" و"الخط الساخن" و"في الصيف الحب جنون" و"أحلى الأوقات" و"معلش إحنا بنتبهدل" و"أمير البحار" و"غش الزوجية".

وفي الدراما التلفزيونية قدمت الراحلة مها أبو عوف العديد من المسلسلات "الحساب" و"الرجل الآخر" و"الخواجة عبد القادر" و"ساحرة الجنوب" و"أرض جو" إضافة إلى "الست كوم" الشهير "راجل وست ستات" مع أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي.

وكان آخر ظهور فني للفنانة مها أبو عوف من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذى عرض في الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر ونخبة من الممثلين المصريين. والعمل مقتبس من رواية الحرير المخملى للكاتبة أميمة عز الدين.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن "صلاة الجنازة ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم"، كما نعاها عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم إسعاد يونس وأحمد بدير ووفاء عامر ومحمود البزاوي ومصطفى شعبان وناهد السباعي ومحمد عادل إمام وزينة.

وكانت مها أبو عوف قد تزوجت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد قبل وفاته في حادث مروري في عام 1981 ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.