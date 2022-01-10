ماذا يقول العلماء الذين اكتشفوا "دلتاكرون" عن المتحور؟

منذ السبت الماضي أعلنت قبرص اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، أطلق عليها العلماء اسم "دلتاكرون"، بحسب ما أعلنه أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص، ليونديوس كوستريكيس.

وفي مقابلة أجراها كوستريكيس مع قناة محلية، قال العالم الذي اكتشف السلالة إن ". غير أن العالم يقول إنها قد لا تدوم، إذ من الممكن أن يسيطر عليها المتحور أوميكرون، وهو معدٍ أكثر.

وقال كوستريكيس إن فريقه اكتشف 25 إصابة في قبرص بالسلالة الجديدة، مضيفاً أنهم أرسلوا التسلسل إلى ما يسمى بـ"المبادرة العالمية لتبادل بيانات إنفلونزا الطيور"، وهي قاعدة عالمية للبيانات تتعقب عملية تحور الفيروسات.

وأضاف "وجدنا أن هذه التسلسلات الخاصة تحتوي على سبعة تحوّرات من أوميكرون، وهي غير موجودة في السلالات الأخرى. هذا يعني أن لدينا هناك المتحور دلتا، وهذه القطعة الصغيرة من أوميكرون، في الوقت نفسه".

وأضاف كوستريكيس أن سلالة دلتا تخضع لما سمّاه "ضغط تطورّي"، حيث أكد أن فريقه اكتشف 27 تسلسلاً آخر من الفيروس الجديد، حيث تحوّر كل منها إلى حدود معينة.

وأضاف كوستريكيس قائلاً: بالنسبة لي، هذه البيانات تشير إلى وجود تطور في سلالة دلتا الأم، كي تخلق سلالات أخرى، مثل أوميكرون.

أما بالنسبة عن قوة الفيروس الجديد، فقال كوستريكيس أنه بناء على البيانات الموجودة، من الواضح أن "دلتاكرون" موجود أكثر لدى المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى، في ظل وجود إحصائيات لها دلالة، وأضاف قوله: "كل ما يمكنه قوله حتى الآن هو وجود رابط بين هذه التحورات، والحالات التي تطلبت دخول المستشفى".