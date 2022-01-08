دلتاكرون... متحور جديد لفيروس كورونا يُكتشف في قبرص

أعلنت قبرص السبت، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا من طرف علماء قبارصة، أطلق عليها تسمية "دلتاكرون". وقال وزير الصحة القبرصي، ميشاليس هادجيبانتيلاس إن المتغير الجديد يحتوي على مزيج من سلالتي "دلتا" و"أوميكرون" في نفس الوقت.

وتابع ميشاليس هادجيبانتيلاس الذي يقود فريق العلماء العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئي بجامعة قبرص، في حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية أن المتغير الجديد "دلتاكرون" يشترك في الخلفية الجينية لمتغير دلتا جنبًا إلى جنب مع بعض طفرات المتحور أوميكرون. وقال "لقد وجدنا عددًا كبيرًا من الطفرات الموجودة سابقًا فقط في حالات أوميكرون، والتي تختلف عن المتغيرات الأخرى حيث تحتوي على 30 طفرة. تم تحديد عشرة من الطفرات في هذه العينات المأخوذة في قبرص".

وأضاف أنه تم تحديد البديل في 25 عينة تم أخذها في قبرص، 11 منها كانت لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا و 14 أخرين من عامة السكان. لافتا إلى أن تركيز الطفرات كان أعلى في العينات التي أخذت من الأشخاص الموجودين في المستشفى مما قد يعني أن هناك علاقة بين متغير دلتاكرون وحالات دخول المستشفى.

ولم يستبعد الوزير احتمال وجود حالات مماثلة مصابة بنفس المتغير دلتاكرون في دول أخرى، ما يمنح هذا الاكتشاف أهمية عالمية. وقال كوستريكيس إنه تم تقديم تسلسل 25 عينة إلى تحالف المبادرة العالمية لتبادل بيانات أنفلونزا الطيور، والتي ستوفرها للمجتمع العلمي العالمي.