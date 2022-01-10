هولندا: حكومة ائتلافية رابعة برئاسة روته أولويتها تغير المناخ

شكلت حكومة ائتلافية رابعة برئاسة رئيس الوزراء مارك روته الاثنين في هولندا بعد عشرة أشهر على الانتخابات، وهو رقم قياسي، مع وعود باستثمارات كبيرة لمكافحة تغير المناخ.

وترغب الحكومة الجديدة في بناء محطتين نوويتين وتنوي تخصيص 35 مليار يورو على مدى عشر سنوات لظاهرة الاحتباس، وهو تهديد أساسي لهولندا بما أن ثلث أراضيها تحت مستوى البحر.

ووفقًا لروته الذي يتنقل مستخدما دراجة هوائية، يريد الائتلاف معالجة مشكلة الاحتباس الحراري "للجيل الصاعد" في بلد يعول في شكل كبير على الغاز.

وهكذا أصبح لهولندا لأول مرة وزير للمناخ والطاقة هو روب جيتن (34 عامًا) وأعلنت الحكومة الجديدة انها تريد جعل البلد محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.

على المدى الأقصر، ستكون إحدى المهام الاولى للحكومة تحديد ما إذا كان يجب تمديد "الإغلاق" الساري حتى الجمعة في البلاد، حيث وصلت حالات كوفيد-19 إلى مستويات قياسية.

وفي مواجهة الشكوك، وعد روته بانطلاقة جديدة رغم أنه رئيس للوزراء منذ عام 2010، ما يجعله ثاني مسؤول في الاتحاد الأوروبي في السلطة لأطول فترة بعد المجري فيكتور أوربان.