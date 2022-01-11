الكرملين: المحادثات الروسية-الأمريكية في جنيف "بداية إيجابية"

أعلن الكرملين اليوم، الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا الجارية في جنيف شكلت بداية "إيجابية" لاستمرار الحوار وسط التوتر حول ملف أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: "إنها تستحق تقييماً إيجابياً" مضيفاً "لكنه ليس حواراً من أجل الحوار، وهي ليست أمراً يمكن أن يكون مرضياً لأن المهم هنا هو النتيجة. ليس هناك ما يمكن قوله بعد عن النتيجة".

وذكرت وكالة "نوفوستي" الحكومية الروسية أن بيسكوف وصف التقارير الإعلامية حول عقوبات واشنطن المحتملة ضد موسكو، والتي قد تؤثر على توريد كبير في سوق الإلكترونيات، بـ"الضغط قبل المفاوضات"، ولكنه أكد أن ذلك لن يؤثر على الوفد الروسي.

ونبّه بيسكوف إلى أنه لا يوجد موعد نهائي للمشاورات، لكن الكرملين لن يكون راضياً عن التباطؤ المستمر في هذه العملية، مضيفاً أن عملية التفاوض لم تصل بعد إلى مرحلة القمة، لذلك سيواصل الدبلوماسيون العمل.

وانطلقت المحادثات الأمريكية-الروسية في جنيف أمس، الإثنين، وسط مخاوف غربية من احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيا.

وكان نائب وزير الخارجيّة الروسي سيرغي ريابكوف أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أنّه أجرى مناقشة "معقّدة" مساء الأحد مع نظيرته الأمريكيّة، وأن المفاوضات المقبلة "لن تكون سهلة".

وكانت الولايات المتحدة وروسيا اتّخذتا مواقف حازمة قبل هذه المفاوضات. ففي حين حذّرت واشنطن من مخاطر حصول "مواجهة"، استبعدت موسكو من جهتها تقديم أيّ تنازلات.