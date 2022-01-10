أوكرانيا تعلن اعتقال عميل روسي يخطط لشن هجمات في أوديسا

قال جهاز الأمن الأوكراني (إس.بي.يو) يوم الاثنين إنه احتجز عميلا للمخابرات العسكرية الروسية، كان يخطط لشن هجمات على أوديسا، أكبر موانئ البلاد على البحر الأسود.

وأضاف الجهاز القول إن "مهمته الرئيسية كانت زعزعة الوضع السياسي في منطقة أوديسا، من خلال التخريب والأعمال الارهابية"، مشيرا إلى اعتقاله أثناء محاولته تجنيد شخص لتنفيذ هجمات.

ولم يرد مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين حتى الآن على طلب للتعليق على البيان الأوكراني، الذي لم يخض في التفاصيل. وأثارت كييف وواشنطن وعواصم غربية مخاوف من زيادة القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا واحتمال غزوها. وبدأ مسؤولون أمريكيون وروس محادثات في جنيف يوم الاثنين في محاولة لتهدئة الأزمة.