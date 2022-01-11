الولايات المتحدة تتعهد بتقديم أكثر من 300 مليون دولار لأفغانستان في 2022

وعدت الولايات المتحدة اليوم، الثلاثاء، بتقديم حزمة مساعدات أولية لأفغانستان بأكثر من 300 مليون دولار لهذا العام، بعد نداء للتبرعات أطلقته الأمم المتحدة لمساعدة البلاد التي تغرق في أزمة إنسانية خطيرة.

وقالت الوكالة الأمريكية للمساعدة الدولية (USAID)، في بيان صحفي، "إن هذه الأموال يجب أن تكون كأولوية في مساعدة الغذاء والصحة وكذلك الحماية من الشتاء القارس".

وجاء الإعلان الأميركي عن المساعدات توازياً مع طلب الأمم المتحدة، هذا الثلاثاء أيضاً، خمسة مليارات دولار -وهو مبلغ قياسي- لمحاولة منع أفغانستان من الغرق في "واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في تاريخها".

وأكد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن خطة المساعدة هذه ليست إلاً حلتً طارئاً، مضيفاً "الحقيقة هي أنه بدون (خطة المساعدة هذه) لن يكون هناك مستقبل" لأفغانستان.

وذكر بيان صادر عن المنظمة أن الأمم المتحدة تحتاج 4.4 مليار دولار من الدول المانحة لتمويل الاحتياجات الإنسانية هذا العام، وهو أكبر مبلغ طالبت به الأمم المتحدة على الإطلاق لدولة واحدة.

بحسب الأمم المتحدة، ستخصص تلك المبالغ لدعم القطاع الزراعي وتمويل النظم الصحية ومن ضمنها العلاج والتأهيل ضد سوء التغذية، وتأمين المساكل والمياه العذبة والتعليم.