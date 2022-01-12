السعودية تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكوفيد-19 منذ انتشار الوباء في المملكة

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن السعودية سجلت أعلى إصابات يومية بكوفيد-19 حتى الآن متجاوزة خمسة آلاف إصابة يوم الأربعاء.

وارتفعت حالات الإصابة في المملكة، الأكبر سكانا بين دول الخليج العربية إذ يقطنها نحو 35 مليون نسمة، بدرجة كبيرة منذ بداية العام مع انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا على مستوى العالم.

وسجلت السعودية يوم الأربعاء 5362 إصابة وحالتي وفاة وكانت ذروة الإصابات السابقة قد بلغت 4919 إصابة وسجلتها المملكة في يونيو حزيران 2020.

ووضع الأقنعة في الأماكن العامة إلزاميا منذ بداية العام.

وشهدت دول خليجية عربية أخرى ارتفاعا في الإصابات الشهر الماضي إذ تخطت الأرقام في الكويت وقطر أيضا المعدلات اليومية القياسية السابقة.