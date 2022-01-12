شاهد: وفاة أشهر جرذ في العالم بعد ستة أشهر من تقاعده من مهامه في الكشف عن الألغام

توفي الجرذ الكمبودي الأكثر شهرة في العالم ماغاوا بعد أشهر من تقاعده من مهمة اكتشاف الألغام الأرضية عن طريق حاسة الشم، وفقا لما أعلنته الجمعية المسؤولة عن رعايته الأربعاء. ونال الفأر الإفريقي العملاق استحسانًا كبيرًا وحصل على العديد من الميداليات التكريمية نظير مسيرته في الكشف عن الألغام.

وذكر إعلان على موقع جمعية أبوبو APOPO غير الربحية أن ماغاوا توفي نهاية الأسبوع الماضي.

ولد ماغاوا في نوفمبر- تشرين الثاني 2013 في تنزانيا ، حيث تحتفظ جمعية أبوبو APOPO بمقرها التشغيلي ومركز التدريب والتربية. وتم إرساله إلى كمبوديا في العام 2016.

وجاء الإعلان عن وفاة ماغاوا بعد يوم واحد فقط من مقتل ثلاثة خبراء في إزالة الألغام في انفجار عرضي للغم مضاد للدبابات في مقاطعة بريه فيهيار في شمال كمبوديا.

ساعد ماغاوا على إزالة الألغام من 225 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 42 ملعب كرة قدم، خلال مسيرته التي استمرت خمس سنوات. وبعد اكتشافه قرابة 71 لغما أرضيا و38 ذخيرة غير منفجرة "بدأ يشعر بالتعب"، كما قال مايكل هايمان مدير برنامج الجمعية الخيرية في كمبوديا. وأضاف "أفضل شيء في هذه الحال هو التقاعد". وبالفعل تقاعد ماغاوا في يونيو-تموز 20121 في كمبوديا .

كان بمقدور "ماغاوا" أن يمسح منطقة بحجم ملعب كرة مضرب في 30 دقيقة فقط، وهو أمر قد يستغرق أربعة أيام في حال استخدام جهاز الكشف عن المعادن التقليدي. وكان حجمه كبير بما يكفي لربطه بسلسلة فيما يعمل وهو خفيف بما يكفي لعدم تفجير الألغام إذا مر عليها.

في أيلول/سبتمبر الماضي، فاز هذا الجرذ بما يعادل أعلى تقدير مدني بريطاني للشجاعة تقديرا لموهبته الخارقة في الكشف عن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

زرعت الملايين من الألغام الأرضية في كمبوديا بين عامَي 1975 و1998 ما سبب في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.