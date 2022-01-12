ماذا يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت في عام 2021؟ إليكم الإجابة

هل تساءلت يوما وأنت تقضي ساعات وساعات أمام جهازك المحمول.. تنشر تغريدة هنا وتعلق على صورة هناك، ترسل الإيميلات وتشاهد عددا من الفيديوهات على يوتيوب؟ ماذا يحدث في كل دقيقة تمر على هذه الشبكة العالمية بعد أن نجحت في الاستحواذ على عقول المستخدمين وجعلت منهم مدمنين لتطبيقاتها.

بحث جديد ينفرد في نشر الأعداد المهولة.

وفقا للبيانات التي جمعتها لوري لويس ونشرت على موقع AllAccess "أول أكسس"، تبين أنه خلال 60 ثانية، تم تحميل أكثر من 500 ساعة من الفيديوهات عبر برنامج يوتيوب لمشاهدة المحتوى المرئي، وتمت مشاركة 695 ألف صورة عبر إنستغرام. وتم إرسال ما يقرب من 70 مليون رسالة عبر تطبيق واتساب للاتصالات والمراسلات، الأكثر شهرة في العالم وبرنامج فيسبوك ماسنجر.

وفي الدقيقة نفسها، كان هناك أكثر من مليون تمريرة على تيندر، برنامج للدردشة والمغازلة والمواعدة والتعرف على أشخاص بالقرب منك، وتم إنفاق حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي عبر الإنترنت والمتاجر الإلكترونية وغيرها.

بيانات ستاتيستا حول ماذا يحدث في كل دقيقة على الانترنت statista

وتشير البيانات إلى أنه قد جرى أكثر من 400 ألف عملية تحميل لتطبيقات متجري آبل وغوغل، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف تواصل جديد على لينكد إن، البرنامج المتخصص في الجانب العملي وعالم التوظيف.