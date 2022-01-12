الإمارات ستنضمّ لصندوق فرنسي-سعودي لمساعدة الشعب اللبناني

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنّ الإمارات العربية المتّحدة ستنضمّ إلى صندوق قرّرت فرنسا والمملكة العربية السعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.

وأشار لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إلى أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون تمكن خلال الزيارة التي قادته إلى الخليج في كانون الأول/ديسمبر، من تجديد "الروابط" بين لبنان والدول الخليجية. وأضاف لودريان أن "هذا التطوّر سوف يسمح بتأسيس صندوق فرنسي-سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق غداً أو بعد غد بمساهمة الإمارات".

وكانت المملكة العربية السعودية وفرنسا أعلنتا في كانون الأول/ديسمبر عزمهما على التعاون في سبيل إعادة توطيد العلاقات بين بيروت والرياض، والتي قوّضتها القوة المتنامية لحزب الله الموالي لإيران.

ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر اندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية بسبب ما وصفته السعودية يومها بـ"هيمنة حزب الله على النظام السياسي" في لبنان. وبسبب هذا الخلاف استدعت الرياض سفيرها في بيروت وطردت السفير اللبناني وحظرت الواردات اللبنانية.

واتّخذت ثلاث دول خليجية أخرى هي البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت إجراءات انتقامية مماثلة ضدّ بيروت، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية الشديدة.