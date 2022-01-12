شاهد: آلاف الأشخاص يتجمعون على شاطئ ويداه في بنين لتكريم "إله الماء" مامي واتا

كما في كل عام، يتوافد الآلاف من البينيين المتدربين على طقوس الفودو "أتباع العبيد" في شهر كانون الثاني/يناير إلى جانب العشرات من السياح إلى شاطئ مدينة ويداه الصغيرة في جنوب بنين الواقعة في غرب أفريقيا، لتكريم مامي واتا، آشهر آلهة فودو.

وكانت مدينة ويداه في الماضي نقطة تجمّع لتجارة الرقيق على السواحل الجنوبية لغرب أفريقيا.

وفودو هي كلمة مشتقة من كلمة "Vodum" التي تعني الروح، وبحسب المؤرخين هي عقيدة ظهرت في إفريقيا منذ بداية التاريخ الإنساني، بل ويشير البعض إلى أن هذا المذهب يعود إلى 10 آلاف عام.