استقرار معدل الوفيات العالمي جرّاء كوفيد بالرغم من ارتفاع الإصابات بنسبة 55%

قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات جرّاء كوفيد-19 مازال مستقراً على الرغم من ارتفاع الإصابات بالفيروس بنسبة 55% خلال الأسبوع الماضي.

وطبقاً لتقريرها الوبائي الأسبوعي الذي صدر مساء الثلاثاء، تم تسجيل حوالي 15 مليون إصابة جديدة وأكثر من 43 ألف وفاة في أسبوع واحد.

وكانت إفريقيا القارة الوحيدة التي شهدت انخفاضاَ في معدل الإصابات الجديدة بنسبة 11% بينما سجلت القارتين الأمريكيتين ارتفاعاً بنسبة 78%.

وبينما ارتفعت الإصابات بمعدل 31% في أوروبا، انخفضت نسبة الوفيات بالقارة العجوز بمقدار 10%. وسُجلت إصابات قياسية في جنوب شرق آسيا بارتفاع أكثر من 400% مع انخفاض الوفيات في نفس المنطقة بمقدار 6%.

وأكد التقرير أن الإصابات بالمتغير أوميكرون صارت المهيمنة عالمياً بنسبة 59% من الحالات الجديدة.

وأضاف التقرير أن المتغير يملك القدرة على التضاعف في وقت أقصر من المتغير دلتا، كما يمكنه مكافحة المناعة بشكل أكبر، ولكن عدد من الدراسات تشير إلى أنه أقل حدة مقارنة بمتغيرات كوفيد-19 السابقة.

وقالت الوكالة إن إفريقيا تخطت موجة الإصابات بأوميكرون وذلك بعد اكتشاف المتغير في جنوب إفريقيا في نوفمبر – تشرين الثاني الماضي.

ويشير علماء في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى وجود مؤشرات أولية على وصول موجة الإصابات بأوميكرون لذروتها دون معرفة الوضع الذي يتجه الوباء نحوه في الفترة المقبلة