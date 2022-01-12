مقتل ستة أشخاص في انفجار سيّارة مفخخة في مقديشو

قُتل ستة أشخاص في انفجار قوي لسيارة مفخّخة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم، الأربعاء، في هجوم تبنته حركة الشباب الصومالية، التي قالت في بيان إنها استهدفت "مسؤولين أجانب".

وقال مسؤول أمني محلي، وهو محمّد عبدي، لوكالة فرانس برس "إن المعلومات الأولية لدينا.. تُشير إلى أن ستة اشخاص على الأقلّ قُتلوا وأُصيب آخرون في انفجار كبير لسيّارة مفخّخة. تسبب الانفجار أيضًا بدمار في المنطقة"، لافتاً إلى أن الحصيلة قد تكون أعلى.

ويأتي الانفجار بعد أيام على توصل القادة الصوماليين إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية في شباط/فبراير، وهي الانتخابات التي أجلت مراراً ما أثار أزمة سياسية كبيرة.

وقال شهود عيان إن موكباً مؤلفاً من عدة سيارات، تابعاً لشركة أمنية، كان يرافق أجانب في ذلك الحيّ من المدينة، حيث وقع الانفجار. وقال عثمان حسن، أحد الشهود "رأيت بعض الركاب الجرحى الذين تمّ نقلهم (إلى مكان آخر)".

وقال شاهد آخر لفرانس برس إن الانفجار كان قوياً لدرجة أنه دمّر معظم المباني القريبة من الشارع حيث وقع، مضيفاً أنه رأى عدّة قتلى وجرحى "متوزعين هناك وهناك".