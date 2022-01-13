الدنمارك ستشرع في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لفئات خاصة

ستقدم الدنمارك الجرعة الرابعة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا للفئات المعرضة للخطر ويتعلق الأمر بالمواطنين المسنين وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وذلك بعد تردد أنباء عن تدهور الوضع الوبائي في البلاد بسبب الانتشار السريع لمتغير أوميكرون. وقد أوضح وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيك مؤخرا أن السلطات الصحية ستقدم الجرعة الرابعة "للفئات الأكثر ضعفا" أي الأشخاص لذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ولم يشر هيونيك إلى موعد انطلاق تقديم الجرعة الرابعة في الدنمارك التي يبلغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة، لكنه طمأن مواطنيه وأكد أن متغير أوميكرون أقل خطورة من متغير دلتا الذي ظهر سابقا وأن المتغير الجديد رغم انتشاره بشكل سريع فهو ليس ضارا.

واعتبارًا من الـ 16 يناير-كانون الثاني، ستخفف الدنمارك بعض القيود التي اعتمدتها للحدّ من تفشي فيروس كورونا حيث وافق نواب البرلمان على إعادة فتح دور السينما والمتاحف والمسارح والمتنزهات الترفيهية وغيرها، من الأماكن الأخرى كما سيتم السماح لعدد محدود من المتفرجين بمتابعة الأحداث الرياضية الداخلية والخارجية.

بدأ عدد قليل فقط من البلدان في جميع أنحاء العالم بتقديم الجرعة الرابعة من اللقاح ضد كورونا أو الإعلان والتخطيط للقيام بذلك، فقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أكثر من 250 ألفا من مواطني الدولة تلقوا حتى الآن جرعة رابعة منذ بالإعلان عن الإجراء في أوائل يناير-كانون الثاني. ويحق للإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، وكذا العاملين في المجال الطبي وذوي الجهاز المناعي الضعيف الحصول على الجرعة الرابعة من اللقاح.