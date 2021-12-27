الدنمارك تسجل رقما قياسيا جديداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا

سجلت الدنمارك رقماً قياسياً جديداً في الإصابات بـ"كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، بإعلانها عن 16164 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

الرقم الذي أعلنت عنه السلطات الصحية الدنماركية، اليوم الاثنين، حطّم الرقم القياسي اليومي السابق الذي سُجِّل يوم أمس الأحد في الدولة الاسكندنافية حيث تم توثيق 14844 إصابة جديدة

وذكرت السلطات الصحية أن سبعة أشخاص قضوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19".

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدنمارك أخذ يرتفع بشكل حاد في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، لكنّ الأسبوع الماضي بدا أن وتيرة الإصابات قد استقرت، غير أن مسؤولي الصحة في البلاد قالوا خلال الأيام القليلة الماضية إن عدد الإصابات آخذ في الارتفاع بشكل حاد مرة أخرى.

ويجدر بالذكرأن وزير الصحة ماغنوس هيونيك، ذكر الأسبوع الماضي في تغريدة له على "تويتر" أن أعداد المصابين بمتحوّرة "أوميكرون" آخذ في التنامي في البلاد.