جريحان في الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد

أصيبت امرأة وطفلة الخميس بجروح إثر سقوط صاروخ على مدرسة تقع في المنطقة الخضراء في بغداد، فيما سقط صاروخان في مجمع السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة نفسها، على ما أفاد مصدر أمني عراقي..

وأوضح المصدر إن "ثلاثة صواريخ أطلقت نحو المنطقة الخضراء. سقط صاروخان من الثلاثة في مجمع السفارة الأمريكية" في العاصمة، و"الآخر على مدرسة قرب السفارة ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلة بجروح".

وقال مسؤولان عسكريان عراقيان إن صاروخي كاتيوشا على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية ببغداد، لكن تم إسقاطهما قبل وصولهما إلى مجمع السفارة دون حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

ولم يقدم المسؤولان، اللذان تحدثا إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن اسميهما، تفاصيل أخرى.

ونفذت جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في السنوات الماضية عشرات الهجمات المماثلة لكنها لم تسبب في معظمها أضرارا تذكر.