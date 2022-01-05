الجيش العراقي: هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية قرب مطار بغداد

قالت مصادر أمنية وعسكرية عراقية، إن صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي يوم الأربعاء.

وذكر بيان للجيش العراقي "عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ" في حي الجهاد بغرب بغداد.

وقالت المصادر، إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وحذر مسؤولون أمريكيون في الأسابيع الماضية من أنهم يتوقعون زيادة في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا لأسباب من بينها اقتراب الذكرى السنوية الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة، توعدت فصائل عراقية متحالفة مع إيران بالرد على مقتل سليماني والمهندس.

وهجوم الأربعاء هو ثاني هجوم هذا الأسبوع يستهدف القاعدة الواقعة بالقرب من مطار بغداد الدولي بعد إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين يوم الاثنين.

ويوم الثلاثاء أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرتين مسيرتين ملغومتين لدى اقترابهما من قاعدة عيد الأسد التي تستضيف أيضا قوات أمريكية وتقع غربي بغداد.

وقٌتل سليماني في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020 في هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد أمر به الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين إنه يجب محاكمة ترامب على قتل سليماني وإلا ستنتقم طهران لمقتله.