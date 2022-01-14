الهند.. مقتل 9 أشخاص في حادث خروج قطار عن القضبان شرقي البلاد

قالت السلطات إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث خروج قطار ركاب عن القضبان في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند.

خرج قطار ركاب عن القضبان في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند مما أسفر عن مقتل تسعة على الأقل وإصابة العشرات.

قال مسؤول حكومي كبير إن سبع عربات من القطار خرجت عن القضبان بالقرب من محطة مويناجوري للسكك الحديدية في منطقة جالبايجوري.

واستمرت عمليات الإنقاذ في الموقع حتى الساعات الأولى من الصباح، حيث تم إخراج الركاب المحاصرين من عربات القطار المحطمة بمساعدة الرافعات. وقال أنشول جوبتا المسؤول في هيئة السكك الحديدية المحلية إن 36 مصابا نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

ولم تذكر السلطات تفاصيل عن سبب الحادث. لكن شبكة السكك الحديدية الهندية التي تديرها الدولة لديها سجل سيء فيما يتعلق بالسلامة بسبب تدهور حالة البنية التحتية.