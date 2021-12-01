شاهد: قطار يصدم فيلين كانا يسيران على السكة الحديدية في الهند

صدم قطار ركاب فيلين إثنين من الفيلة البرية في ولاية آسام الواقعة شمال شرق الهند، حسبما ذكرت السلطات في البلاد الأربعاء. وقال ديليب كومار داس، حارس الحياة البرية في ولاية آسام "كان الفيلان بصدد عبور خطوط السكك الحديدية، وقد صدمهم قطار راجدهاني السريع وقتلا كلاهما في الحادث". وتابع المتحدث أن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن السلطات تنقلت إلى موقع الحادث، الذي تحيط به غابات كثيفة حيث تم دفن الجثثين بعد إجراء عملية تشريح.

غالبا ما تشرد الأفيال البرية في محيط الإنسان في هذه الفترة من العام بحثا عن الطعام. وتكون حقول الأرز في هذه الفترة جاهزة للحصاد، ما يشكل جذبا للفيلة.

سبق وأن صدمت القطارات السريعة العشرات من الفيلة البرية في ولاية آسام في الماضي، مما أجبر شركة السكك الحديدية الهندية، التي تدير القطارات على تنظيم السرعة في مناطق تواجد الفيلة المعروفة. ويوجد في ولاية آسام ما يقدر بـ 5000 فيل آسيوي بري.