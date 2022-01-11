بالفيديو: في مشهد أقرب لأفلام هوليوود .. قطار يصدم طائرة عقب سقوطها على القضبان

أنقذ رجال شرطة أمريكيون قرب هوليوود طيّارا هبطت طائرته السياحية اضطرارياً على سكة حديد، وذلك قبل ثوانٍ قليلة على تحطّم الطائرة من جراء اصطدام قطار بها، في مشهد شبيه بالأفلام الهوليوودية.

ونشرت شرطة لوس أنجليس عبر حسابها الرسمي في تويتر مقطع فيديو سجّلته كاميرا أحد العناصر يظهر عملية الإنقاذ، وأوضحت أنّ محرك الطائرة فقد قوّة دفعه أثناء الإقلاع من مدرج قريب.

ويظهر التسجيل عدة ضباط يخرجون الطيار من الطائرة الصغيرة من إنتاج شركة سيسنا التي سقطت بعد إقلاعها بفترة وجيزة في حي باكويما. وكان الضباط والطيار على مسافة بضعة أقدام من القضبان عندما اصطدم القطار بالطائرة وحطمها.

واضطر الطيّار السبعيني إلى القيام بهبوط اضطراري على خطوط السكك الحديدية في المدينة.

ويظهر مقطع الفيديو عناصر الشرطة وهم يسحبون الطيّار الجريح من قمرة القيادة. وبعد سحبه بخمس ثوانٍ فقط اصطدم قطار سريع بالطائرة ما أدّى إلى تناثر حطامها.

واعتبر أحد عناصر الشرطة أنّ "على الطيار أن يشتري بطاقة يانصيب لأنّه نجا من الموت مرتين في غضون عشر دقائق فقط".

ونُقل الطيار إلى المستشفى وكانت حالته مستقرة مساء الأحد.

وأوضحت فرق الطوارئ أنّ الطيار كان وحده في الطائرة عند وقوع الحادث، ولم تُسجّل بالتالي إصابات أخرى.