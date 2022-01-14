اكتشاف سلالة جديدة لمتحورة أوميكرون في إسرائيل وتشخيص 20 حالة

قالت قناة كان العبرية مساء الخميس إن متغيرا جديدا لاوميكرون اكتشف في إسرائيل وتم تشخيص 20 إصابة على الأقل في مختبريين طبيين.

وقد تم اكتشاف المتغير الفرعي المعروف باسم ( BA1) في كندا وأستراليا ودول أوروبية أخرى، أثناء مراقبة التسلسل الجيني لعينة من مرضى كوفيد ، والتي لاحظت بأن السلالة المتفرعة تحتوي على طفرات أكثر عددا من أوميكرون وقد تكون أشد خطورة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يوضح الاختلاف بين السلالتين. كما قال بروفيسور سلمان زرقا، منسق شؤون وباء كورونا في إسرائيل بضرورة زيادة الفحوصات المخبرية للفئات المعرضة للخطر كما سيتم دراسة النتائج عن كثب.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة أصيب حوالي 300 ألف شخص في إسرائيل بكوفيد-19 منذ بداية العام، كما ارتفع عدد الحالات المرضية في غرف الإنعاش إلى 287 حالة في المستشفيات الإسرائيلية.