مقتل مهاجر سوداني حاول العبور من فرنسا إلى بريطانيا في زورق مطاطي

لقى مهاجر سوداني حتفه الجمعة خلال محاولته عبور بحر المانش بين فرنسا بريطانيا برفقة نحو 30 شخصًا آخر أُنقذوا قبالة بيرك الواقعة في شمال فرنسا، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت النيابة العامة في بولوني سور مير التي فتحت تحقيقًا ضد مجهول بتهمة القتل غير المتعمّد، أن الضحية، وهو رجل في العشرينيات من العمر، سوداني الجنسية.

وهذه أول حادثة تقتل مهاجرا في عام 2022

وبحسب السلطات المحلية، فُقد أربعة أشخاص وقضى 30 شخصًا بينهم 27 مهاجرًا لقوا حتفهم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر عندما غرق زورقهم قبالة مدينة كاليه في حادثة هي الأسوأ في هذه القناة.

وبحسب النيابة العامة، حاول 32 شخصًا العبور الجمعة مع الضحية وتمّ إنقاذهم "سالمين"، لكن في حالة "انخفاض حرارة الجسم".

وبحسب مصدر قريب من التحقيق، كان المهاجرون في زورق مطاطي. ومن الممكن أن يكونوا قد حوصروا بسبب حركة المدّ، إذ عُثر على بعضهم على ضفاف رملية.

ووصل عدد العابرين عبر قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة إلى رقم قياسي في العام 2021 تخطّى الـ28 ألف شخص، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه".

ويتصاعد توتّر العلاقات بين باريس ولندن، منذ التي عام 2018 وبعد إغلاق ميناء كاليه ونفق المانش.