مكتب الكونغرس الأمريكي تمنح المغني العالمي لونيل ريتشي جائزة "غيرشوين"

أعلنت المكتبة الوطنية في الولايات المتحدة الخميس، أنها ستمنح المغني الأمريكي العالمي ليونيل ريتشي جائزة "غيرشوين" للأغنية الشعبية، وذلك خلال حفل تكريم النجوم في العاصمة واشنطن في التاسع من شهر آذار/مارس القادم.

وقالت مديرة المكتبة التي تخصّ رسمياً كونغرس الولايات المتحدة، كارلا هايدن: إن ريتشي فنان ملهم ساهم في "تقوية علاقاتنا على الصعيد العالمي. وأضافت هايدن: "لقد أثبت أعمال ليونيل ريتشي، والتي لا يمكن نسيانها، أن الموسيقى تستطيع أن تجمع الكّل (تحت ظلالها)"، مستطردةً: "حتى حين نواجه (فيما بيننا) مشكلات وأزمات ونختلف بشأن بعض القضايا، فإن الأغاني تأتي لتذكرنا بما هو مشترك بيننا".

ومن جهته، أعرب ريتشي عن شكره وتقديره لقرار إدارة مكتبة الكونغرس، وقال: إنه لشرف كبير لي، أن يتم منحي جائزة غيرشوين للأغنية الشعبية، مضيفاً في بيان أصدره لهذه المناسبة: "أنا فخور بالإنضمام إلى الفانين الآخرين الذين حصلوا سابقاً على هذه الجائزة"، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن من بين الفائزين السابقين بجائزة "غيرشوين": ستيفي وندر، بول مكارتني، بيلي جويل، ويلي نيلسون، سموكي روبنسون، توني بينيت ، إيميليو، غلوريا إستيفان وجارث بروكس.

والمغني ريتشي الذي ولد في العام 1949، هو كاتب أغاني وممثل، ويعدّ من أبرز فناني العالم ثمانينيات القرن الماضي، وكان عضواً مؤسساً في فرقة "كومودوريس" الموسيقية، التي كان لها حضوراً طاغياً في سبعينيات القرن الماضي، وحصد ريتيشي خلال مسيرته الفنية الكثير من الجوائز العالمية كـ"غرامي"، "أوسكار.