برنامج كوفاكس العالمي لتقاسم اللقاحات المضادة لكورونا يُسلّم مليار جرعة

قالت إحدى المنظمتين اللتين تديران‭‭‭ ‬‬‬برنامج توزيع اللقاحات العالمي كوفاكس يوم السبت إنه سلَّم مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وظلت الإمدادات إلى الدول الفقيرة لوقت طويل محدودة للغاية بسبب نقص اللقاحات في ظل حصول الدول الأكثر ثراء على معظم الجرعات التي كانت متاحة في البداية اعتبارا من ديسمبر كانون الأول 2020.

وقالت منظمة جافي، التي تشارك في قيادة البرنامج إلى جانب منظمة الصحة العالمية، إن الشحنات زادت بشكل كبير في الربع الأخير من 2021، مما سمح لبرنامج كوفاكس بتحقيق هدف كبير متمثل في تسليم مليار جرعة جرى شحنها إلى 144 دولة.

وتم إطلاق برنامج كوفاكس في عام 2020 بهدف تقديم ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021، لكنه تباطأ بسبب تخزين الدول الأكثر ثراء للجرعات المحدودة وقيود التصدير والتغييرات المتكررة للهيكل التنظيمي للبرنامج.

وعلى الرغم من زيادة وتيرة تسليم الشحنات في الآونة الأخيرة، لا يزال التفاوت في اللقاحات كبيرا. وتظهر أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية أن 67 بالمئة من السكان في الدول الأكثر ثراء تم تطعيمهم بالكامل، مقارنة بخمسة بالمئة فقط في الدول الفقيرة. ولم يتلق بعد أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم الجرعة الأولى.