الشرطة المغربيّة توقف مشتبها بقتله مواطنة فرنسية ومحاول قتل بلجيكية

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية إن عناصرها تمكنت "من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأكادير" (جنوب).

وقعت الجريمة الأولى داخل سوق في مدينة تيزنيت القريبة من أكادير حيث اعتدى المشتبه به على فرنسية تبلغ 79 عاما موديا بها، وفق ما أوضحت الشرطة مرجحة "فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث".

وأفادت في وقت لاحق مساء السبت أنه تم توقيفه في أكادير "بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به "سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر".

واضافت انه رهن الحراسة النظرية "للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".