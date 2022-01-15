شاهد: الآلاف يتظاهرون مجدداً ضد فرض التلقيح وقيود كوفيد في مدن أوروبية كبرى

نزل آلاف السكان إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا يوم السبت للاحتجاج على خطط الحكومة لتقديم لقاحات مضادة لكوفيد-19 إلزامية للجميع الشهر المقبل.

وفي مسيرة بوسط فيينا، ردد المشاركون هتافات تطالب برحيل الحكومة فيما صار حدثا روتينيا يوم السبت من كل أسبوع.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأسبوع المقبل على تشريع بهذا الشأن الذي تسبب في حالة من الاستقطاب بالنمسا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، أعلنت الحكومة النمساوية إغلاقا رابعا على مستوى البلاد وقالت إنها ستجعل التطعيمات إلزامية لجميع النمساويين، وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك.

وفي فرنسا، تظاهر الآلاف من المحتجين في عدة مدن اليوم السبت في وقت يناقش فيه برلمان البلاد إمكانية فرض تلقي التطعيم على الراغبين في التواجد في المطاعم والمقاهي والمواصلات العامة.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، خرجت مظاهرة بجانب مبنى البرلمان بعدما فرضت السلطات التطعيم الإجباري على جميع من هم فوق الستين عاماً وتوقيع غرامة قدرها 100 يورو على من هم ضمن تلك الفئة العمرية ولم يسجلوا من أجل تلقي اللقاح بحلول 16 يناير – كانون الثاني الجاري.

ويناقش البرلمان اليوناني التوسع في حملة التطعيم الإجباري ليصل من هم فوق الخمسين عاماً.

وتظاهر المئات من الإيطاليين في ساحة ميدان سان جوفاني في العاصمة روما رفضاً لفرض التلقيح المضاد لكوفيد-19 بدءاً من منتصف شهر فبراير – شباط المقبل.

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت يوم السبت 180426 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل 186253 في يوم الجمعة، في حين هبطت الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا من 360 وفاة إلى 308 .

وفي المجمل سجلت إيطاليا 140856 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد في فبراير - شباط عام 2020 في ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميا. كما سجلت 8.55 مليون إصابة حتى الآن.