شاهد: الأمطار الغزيرة غمرت شوارع غزة وشردت عشرات الأسر وتحذير من فيضانات

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة منذ يوم أمس السبت، جراء منخفض جوي، في حدوث فيضانات واسعة النطاق، أدت إلى تشريد عشرات العائلات من منازلهم بعد أن غمرتها المياه.

وعملت طواقم الدفاع المدني على إجلاء عشرات الفلسطينيين العالقين في المنازل والشوارع في بلدية جباليا شمالي القطاع، من خلال استخدام قوارب خشبية.

وتظهر مشاهد مصورة تم التقاطها صباح يوم الأحد، 16 كانون الثاني، كيف تسببت الفيضانات في إغلاق طرق رئيسية في الضفة الغربية، إضافة إلى إغراق المخيمات نتيجة سوء شبكات تصريف المياه.

وبعد أن تسبب ارتفاع منسوب المياه في شل حركة المرور، استخدمت فرق الإنقاذ ألواح التجديف لمساعدة المتضررين من سكان القطاع. وتم نقلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

ودعت بلدية النصيرات، وسط قطاع غزة، كافة السكان المجاورين لمجرى وادي غزة لــ "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أو لإخلاء منازلهم بعد أن قام الاحتلال بفتح سد مجرى الوادي"، مشيرة إلى أن فتح السد قد يتسبب في فيضان المجرى وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة.