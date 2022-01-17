بايدن يبحث مع رئيس وزراء اليابان في مسائل الأمن ومكافحة كوفيد

يجري الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا محادثات افتراضية الجمعة يناقشان خلالها العلاقات الثنائية إضافة إلى الأمن في منطقة المحيط الهادئ، على ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وسيكون على جدول المحادثات مكافحة كوفيد-19 والتغير المناخي واستكشاف التقنيات الجديدة، وفق بيان للبيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في البيان إن "الاجتماع سيسلط الضوء على قوة التحالف الأميركي الياباني الذي يعد حجر الزاوية للسلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم".

وأشارت إلى أن الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء كيشيدا للدفع بالرؤية الأميركية-اليابانية المشتركة من أجل (أن تكون) منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة"، مضيفة أن المسؤولين سيناقشان القضايا المتعلقة بـ"الرباعية" وهو تحالف يضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا يسعى إلى مواجهة نفوذ الصين المتنامي في آسيا.

والتقى بايدن وكيشيدا شخصياً خلال قمة المناخ كوب 26 في اسكتلندا العام الماضي.