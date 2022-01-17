رئيسة المفوضية الأوروبية تلغي اجتماعاتها في البرلمان الأوروبي بعد إصابة سائقها بفيروس كورونا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الاثنين أنها ألغت مواعيدها الشخصية المقررة في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع بعد أن ثبتت إصابة سائقها بفيروس كوفيد-19. وقالت فون دير لاين إنها كانت بالفعل في مدينة ستراسبورغ بفرنسا لحضور الجلسة العامة عندما تمّ إعلامها بالنبأ وعادت على الفور لمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وكتبت فون دير لاين على تويتر: "سائقي ثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا. للأسف، لا بد لي من إلغاء مشاركتي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، ساعود إلى بروكسل".

وكان أمام فون دير لاين برنامجا مكثفا في ستراسبورغ خلال الأيام الثلاثة الماضية، بما في ذلك حضور ذكرى رسمية خاصة بدافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، الذي توفي الأسبوع الماضي. وكان من المقرر أيضًا أن تعقد فون دير لاين اجتماعات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وترأس هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأسبوعي.

وكتبت فون دير لاين على تويتر "للأسف لا بد لي من إلغاء مشاركتي" في الجلسة التشريعية.