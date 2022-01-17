العاصفة الشتوية التي ضربت شرق الولايات المتحدة تتجه نحو كندا

لا يزال شرق الولايات المتحدة وكندا يتعرضان الإثنين لآثار عاصفة شتوية كبيرة مصحوبة بتساقط ثلوج ما تسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي في حين وضعت بعض المقاطعات في كندا في حال تأهب تحسبا لعاصفة ثلجية. وقال خبراء الأرصاد إن آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة أُلغيت بينما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف من المنازل والمتاجر والشركات بعد أن اجتاحت العاصفة الثلجية الساحل الشرقي وهي تتجه إلى نيو إنغلاند وكندا، مع استمرار احتمال سقوط ثلوج جديدة بكثافة تصل إلى 30 سنتيمترا.

وجرى إلغاء أو تأجيل أكثر من 2200 رحلة طيران الإثنين، حسبما أفادت خدمة فلايت وير لتتبع الرحلات، ولا يزال أكثر من 128 ألف منزل وشركة بلا كهرباء من جورجيا إلى مين، بحسب مشروع رصد وتتبع حالات انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة. وألغي الأحد ما يزيد عن 3000 رحلة طيران في الولايات المتحدة.

وكان أكثر من 215 ألف منزل أمريكي دون كهرباء منذ الساعة 15,00 ت غ وفقا لموقع "باور اوتدج" الأمريكي خصوصا في جنوب شرق الولايات المتحدة بينها 30300 منزل في كارولاينا الجنوبية و29200 في كارولاينا الشمالية.

في كندا تم وضع بعض المناطق في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو في حال تأهب تحسبا لعاصفة ثلجية مثل تورنتو، أكبر مدينة في البلاد وأوتاوا العاصمة وفقًا للموقع المتخصص بالطقس التابع للحكومة الكندية.

وفي أمريكا اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في تغريدة صباح الاثنين أن "العاصفة الشتوية الكبيرة التي ضربت ثلث شرق البلاد ستنحسر اليوم". وأضاف المصدر "مع ذلك ستستمر الآثار الرئيسية للثلوج والجليد والرياح والفيضانات الساحلية في منطقة واسعة".

وتبقى حال التأهب المرتبطة بهبوب عاصفة شتوية في 11 ولاية من جورجيا جنوب شرق البلاد إلى ماين في أقصى الشمال الشرق. ولا يزال من المتوقع تساقط الثلوج بكثافة الإثنين في شمال ولاية نيويورك وفي المناطق المرتفعة في نيو إنغلاند (شمال شرق) وكذلك على طول سلسلة جبال الأبلاش التي تعبر الجزء الشرقي من الولايات المتحدة من الشمال إلى الجنوب.

في الساعة 15,00 ت غ الاثنين، تساقط أكثر من 57 سم من الثلوج على هاربرسفيلد في ولاية أوهايو، وفقًا لمصلحة الأرصاد الجوية الوطنية. وأضاف المصدر نفسه أن "عاصفة قوية فوق شمال شرق البلاد ستتجه حتى جنوب شرق كندا بحلول الثلاثاء".

كما يتوقع أن يؤدي انخفاض إضافي في درجات الحرارة إلى تشكل جليد على الطرقات، ما يشكل خطورة على السائقين.

وسجل أكثر من 300 حادث سيارة الأحد في كارولاينا الشمالية، بحسب ما أوردت شرطة الطرقات السريعة في هذه الولاية الواقعة جنوب شرق البلاد، حسبما نقلت عنها صحيفة "يو إس إيه توداي". وأعلنت شرطة تورنتو في تغريدة أنها أغلقت طريقين سريعين في المدينة أمام حركة المرور الاثنين "بسبب سوء الأحوال الجوية ولسلامة السائقين".

وألغيت أكثر من 1400 رحلة داخلية أو دولية في الولايات المتحدة الاثنين في انخفاض مقارنة مع إلغاء أكثر من ثلاثة آلاف رحلة قبل يوم.

بعد أن تم إلغاء 620 رحلة طيران الأحد أو 95 بالمئة من حركة الملاحة الجوية المقررة ليوم أمس، استأنف مطار شارلوت الدولي في كارولاينا الشمالية نشاطه الإثنين بشكل شبه طبيعي، لكنه لا يزال المطار الأكثر تضررًا حيث تم إلغاء 215 رحلة أو 33 بالمئة من رحلاته المقررة.