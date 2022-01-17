عرض "الماسة اللغز" أمام الجمهور في دبي لأول مرة قبل بيعها

عُرضت أكبر ماسة في العالم لأول مرة الاثنين قبل بيعها حيث من المتوقع أن يصل سعرها إلى خمسة ملايين دولار. وتمّ عرض "الماسة اللغز"، وهو اسم ماسة الكربانادو السوداء النادرة، في دبي في الإمارات العربية المتحدة. ويُعتقد أن الماسة قد نشأت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض منذ أكثر من 2.6 مليار عام وفقا لاختصاصية المجوهرات في دار مزادات سوثبيز صوفي ستيفنز.

وعموما يعتبر الماس من أصعب المواد عند القطع. والماسة "اللغز" من عيار 555.55 قيراطا، ولم يسبق لمالكها، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن عرضها خلال العشرين عاما الماضية، لكن الخبراء تمكنوا من تحويلها إلى جوهرة ذات 55 وجها.

وتصميم الماسة "اللغز" مستوحى من الرمز شرق الأوسطي على شكل كف اليد "الخمسة" وهي علامة الحماية والقوة والطاقة حيث ترتبط "الخمسة". وأوضحت صوفي ستيفنز أن الجوهرة التي تحمل رقم غينيس للأرقام القياسية كأكبر قطعة ماس "مختلفة للغاية".

وبعد عرضها في دبي، سيتم نقل "الماسة اللغز" أيضا إلى لوس أنجلوس ولندن، قبل بدء المزاد عبر الإنترنت لمدة سبعة أيام في الـ 3 فبراير-شباط المقبل. وقالت صوفي ستيفنز إن ما أطلق عليها في دار سوثبيز بـ "العجائب الكونية" قد يمكن أن تذهب إلى مزاد البيتكوين، مضيفة: "نحن نقبل العملات المشفرة للماس، وهو ما فعلناه لأحجار مهمة أخرى".

وفي العام الماضي في هونغ كونغ ، تم بيع ماسة "كاي 10138" مقابل 12.3 مليون دولار وقد تم الدفع بالعملة المشفرة.