باكستان: استخدام العلاج التقليدي الصيني مع فيروس كورونا كان ناجحا

أعلنت السلطات الصحية في باكستان اتمام تجربة سريرية ناجحة باستخدام العلاج الصيني التقليدي بالأعشاب مع كوفيد-19، مع دخول البلاد موجة خامسة من الوباء بسبب متحورة أوميكرون. ويستخدم بالفعل العلاج الصيني، حبيبات جينهوا تشينغجان الذي تنتجه شركة أدوية في بكين، في علاج المصابين بكوفيد-19 في الصين.

وقال إقبال تشودري، مدير المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية حيث تم إجراء التجارب: "طالما تم تجربة العلاج الصيني مع مرضى مصابين بأنواع مختلفة من متحورات فيروس كورونا، نتوقع أنه سيكون فعالا في علاج متحورة أوميكرون، كما كان فعالا في علاج المتحورات الأخرى".

وقال رضا شاه، الباحث الرئيسي في التجارب، للصحفيين إنه تم إجراء التجارب على ثلاثمئة مريض عولجوا في المنزل وإن العلاج سيكون فعالا مع حالات كوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة. وأضاف أن العلاج كان فعالا بنسبة 82.67 في المائة.