فيديو: مصرع 16 شخصا على الأقل جرّاء عاصفة ثلجية في باكستان

قضى 16 شخصًا على الأقل بعدما علقوا داخل سياراتهم خلال عاصفة ثلجية في مدينة موري الجبلية الواقعة في شمال باكستان، وفق ما أعلن وزير الداخلية شيخ راشد أحمد السبت.

وقال وزير الداخلية في رسالة عبر الفيديو أن "بين 16 و19 شخصًا على الأقلّ قضوا داخل سياراتهم"، مضيفًا أن الجيش يحاول فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين.

وأضاف "طلبت من السكان المحليين مساعدة السيّاح وتقديم الطعام والبطانيات لهم".

وأعلن متحدث باسم شرطة موري أن أكثر من مئة ألف آلية دخلت في الأيام الثلاثة الماضية إلى المدينة الواقعة على بُعد نحو سبعين كيلومترا عن العاصمة إسلام أباد، ما تسبب بزحمة سير خانقة.

رغم تحذيرات السلطات، تدفّق الزوّار لرؤية تساقط الثلوج غير المعتاد في هذه المدينة السياحية الصغيرة التي يحبّها جدًا سكان العاصمة.

بحسب سلطات إقليم بنجاب، فقد أُعلنت موري "منطقة منكوبة" ودعي السكان إلى أن يبقوا بعيدين عنها.