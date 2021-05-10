الإمارات تعلق دخول القادمين من بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا بداية من الأربعاء

أعلنت الإمارات الإثنين تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا بدءا من يوم الأربعاء لمحاولة كبح انتشار فيروس كورونا.

وحظرت الإمارات في الشهر الماضي دخول المسافرين القادمين من الهند لمنع وصول السلالة الهندية شديدة العدوى إلى البلاد.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان "يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات".

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات وهذه الدول.

ولا يسري هذا القرار الذي يأتي قبل عيد الفطر مباشرة على المواطنين الإماراتيين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وهذه الدول، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية مع إلزامهم بالإجراءات الوقائية.