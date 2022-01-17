شاهد: أحصنة تقفز فوق ألسنة النيران في مهرجان إسباني سنوي

تجمع مئات الأشخاص الأحد لمشاهدة عرضٍ للخيول التي تقفز عبر ألسنة اللهب، يقام ضمن إطار مهرجان "لوميناريس" السنوي، في بلدة سان بارتولوميه دي بيناريس التي تقع شمال غرب العاصمة مدريد.

وكان مهرجان "الفوانيس" الذي لا يعرف المؤرخون متى بدأ بالضبط، ويعتقدون أنه يعود إلى قرون، ألغي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19. ويقول البعض إن المهرجان متعلق بالتقاليد الكاثوليكية القديمة حيث كانت تتم محاربة المرض عبر التطهير بالدخان والنار.

ويقام المهرجان في السادس عشر من كانون الثاني/يناير من كل عام، وهو اليوم الذي يسبق عيد القديس أنطونيوس العظيم، الذي ينظر إليه كأحد روّاد الرهبنة في المسيحية ويعرف أيضاً بشفيع الحيوانات.

غير أن معنيين بحقوق الحيوانات اشتكوا من عرض الأحصنة التي تقفز فوق النار، ولكن المنظمين يقولون إنها لا تشعر بأي ألم.