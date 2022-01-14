شاهد: مهرجان الضوء في لندن يحولّ غسق الليل إلى نهار

يعمل نمر أحمر ضخم مصنوع من الأوريغامي على حراسة محطة باترسي للطاقة في لندن، ضمن مهرجان الأضواء الذي حول غسق الليل إلى أنوار مبهرة.

يجمع هذا العرض بين الأساليب القديمة في صناعة الفوانيس وتصميمات حديثة وتكنولوجيا متطورة وهو واحد من بين ستة أعمال يقدمها مهرجان الضوء لمحطة الطاقة باترسي لهذا العام الذي يعود إلى لندن في نسخته ثانية. العمل الذي صممه الفنان فيليب برادو يقدم ضمن شاشة عملاقة إيماءات الحركة والإيماءات إلى كتل من الضوء الملون.

تقول كارلين فيير، مسؤولة قسم التطوير بمحطة طاقة باترسي "بعض القطع والتركيبات الرائعة التي يمكن للأشخاص القدوم إليها ومشاهدتها هذا العام هي (بيكتو سيندير) للفنان فيليب برادو، وهو الأول من نوعه في المملكة المتحدة". وتضيف كارلين قائلة "لدينا أيضًا عمل آخر لميشيلا بونزي والتي أعتقد أنها تتعلق قليلاً بتراث محطة الطاقة".

وتقول فيير أيضا "نظرًا لأن الأضواء مشتعلة طوال اليوم، يمكنكم القدوم والاستمتاع بها حتى أثناء النهار وخلال المساء. لدينا الكثير من المساحات المفتوحة الجديدة هنا فمع عالمنا العام الجديد وهي طريقة رائعة لإضفاء إشراقة تلك الأمسيات المظلمة ".

كانت محطة باترسي للطاقة تشتغل من الثلاثينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي، تم إيقاف تشغيلها وهي التي كانت تنتجُ خمس طاقة لندن، وتزود الكهرباء لبعض المعالم الأكثر شهرة في العاصمة بما في ذلك مجلسي البرلمان وقصر باكنغهام.

يستمر مهرجان الضوء في محطة باترسي للطاقة في الفترة من 13 يناير- كانون الثاني إلى 27 فبراير- شباط 2022.