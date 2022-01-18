بدون تعليق: مقتل 14 شخصا في الضربات الجوية السعودية الأكثر دموية بالنسبة لصنعاء

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن التحالف قال في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إنه بدأ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات في صنعاء تابعة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. والضربات على ما يبدو هي الأكثر دموية بالنسبة لصنعاء منذ 2019. وأصابت الضربة التي أشارت تقديرات أولية إلى أنها قتلت 14 شخصا منزل مسؤول عسكري من الحوثيين.

وقال مصدر طبي وسكان لرويترز إنها أسفرت عن مقتله ومقتل زوجته وابنه البالغ من العمر 25 عاما وأفراد آخرين من عائلته، بالإضافة إلى أشخاص غير معروفين حتى الآن. وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الضربات دمرت منازل وقتلت ما لا يقل عن 12 شخصا وأصابت مثلهم تقريبا.

تسلح الإمارات وتدرب قوات يمنية محلية انضمت مؤخرا إلى قتال الحوثيين في محافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين المنتجتين للطاقة.