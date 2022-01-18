صيادون صينيون يعثرون على أجهزة مشبوهة "تسرق أسراراً" والحكومة تكافئهم

أفادت وسائل إعلام بأن مقاطعة جيانغسو الصينية كافأت يوم الثلاثاء صيادين لتسليمهم أجهزة "مشبوهة" كانت تحت الماء عثروا عليها في المياه على الساحل وتشكل خطرا على الأمن القومي.

جيانغسو لها ساحل يزيد طوله عن أكثر من ألف كيلومتر على البحر الأصفر.

وأوردت صحيفة شينخوا اليومية أنه منذ 2020، اكتشف صيادون في جيانغسو عشرة أجهزة أجنبية الصنع لها قدرات على التقصي من تحت الماء و"سرقة أسرار".

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني لصيادين يتسلمون جوائز خلال حفل.