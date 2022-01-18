فيديو: حريق في بلدة على شاطئ ماساتشوستس يتسبب في تدمير خمسة مبان

تسبب حريق غذته رياح قوية في تدمير فندق وأربعة مبان أخرى في سالسبوري على ساحل ولاية ماساتشوستس، جنوب الحد الفاصل مع ولاية نيوهامشير في الولايات المتحدة. وقد انتشرت ألسنة اللهب بسرعة وتسببت كذلك في إلحاق أضرار بمبان أخرى وفق مسؤولين.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابة أشخاص، بينما لم تحدد السلطات المحلية سبب اندلاع الحريق أو بداية مكان اندلاعه. وأظهرت صور ولقطات مصورة من عين المكان ألسنة اللهب وهي تحرق هياكل منشآت.

وقال رئيس مكافحة الحرائق في سالسبوري سكوت كاريغان: "أولويتنا هي حماية السكان في الجوار من النيران واسعة الانتشار السريع جراء الرياح القوية". من جانبه قالت منظمة الصليب الأحمر الأمريكية إنها شاهدت أكثر من ثلاثين شخصا، نزحوا عن مكان الحريق.