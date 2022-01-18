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روسيا البيضاء

بيلاروس تعلن وصول قوات روسية لإجراء مناورات "تحضيرًا لقتال"

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بقلم:  يورونيوز
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وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين
وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين   -   حقوق النشر  Sergei Shelega/BelTA

أعلنت بيلاروس الثلاثاء وصول عدد غير محدّد من القوات الروسية للقيام بمناورات في شباط/فبراير "تحضيرًا لقتال"، في ظلّ توتر متصاعد بينها وبين الدول الغربية وأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في بيان "إن المناورات المقبلة للتحضير العملياتي والقتالي تجري بسبب تدهور الوضع السياسي العسكري في العالم بالإضافة إلى تصاعد التوتر في أوروبا لا سيّما على الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس"، مضيفًا أنها مناورات روسية بيلاروسية "مُرتجلة".

المصادر الإضافية • أ ف ب