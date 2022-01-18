بيلاروس تعلن وصول قوات روسية لإجراء مناورات "تحضيرًا لقتال"

أعلنت بيلاروس الثلاثاء وصول عدد غير محدّد من القوات الروسية للقيام بمناورات في شباط/فبراير "تحضيرًا لقتال"، في ظلّ توتر متصاعد بينها وبين الدول الغربية وأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في بيان "إن المناورات المقبلة للتحضير العملياتي والقتالي تجري بسبب تدهور الوضع السياسي العسكري في العالم بالإضافة إلى تصاعد التوتر في أوروبا لا سيّما على الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس"، مضيفًا أنها مناورات روسية بيلاروسية "مُرتجلة".