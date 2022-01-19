بلينكن يحذر من الحشود الروسية بالقرب من أوكرانيا ويدعو إلى اختيار "مسار سلمي" للأزمة

حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من كييف، اليوم، الأربعاء، من أن روسيا قد ترسل مزيداً من القوات العسكرية باتجاه أوكرانيا "خلال مهلة قصيرة"، داعياً في الوقت نفسه إلى اختيار المسار السلمي.

وقال بلينكن خلال زيارته كييف "نعرف بوجود خطط لزيادة هذه القوة أكثر ضمن مهلة قصيرة للغاية ويعطي ذلك الرئيس بوتين القدرة، أيضاً ضمن مهلة قصيرة للغاية، على القيام بخطوات عدائية أكثر تجاه أوكرانيا".

وأكد في الوقت ذاته "آمل بشدة بأن نتمكن من إبقاء (الوضع) على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في النهاية، سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتين".

وكان أنتوني بلينكن، الأربعاء إلى أوكرانيا للتعبير عن دعمه لكييف في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، وسط مرحلة يشوبها توتر عالي بين روسيا والغرب.

وهبطت طائرة بلينكن فجراً على مدرج متجمّد في كييف، حيث سيلتقي لاحقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف.

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم تخصيص مبلغ إضافي لكييف مقداره 200 مليون دولار، لدعم أوكرانيا.

"شكر على الدعم في الفترة العصيبة"

بدوره شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على دعمها بلاده "في هذه الفترة العصيبة" لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كييف، على خلفية مخاوف من غزو روسي.

وقال زيلينسكي "أود أن أشكرك" على "الدعم والمساعدة العسكرية لأوكرانيا ولزيادة هذه المساعدة (...) خاصة في ظل هذه الفترة العصيبة".

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت يوم أمس أن بلينكن سيجتمع الأبعاء مع زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا، مضيفة أن بلينكن سيتوجه بعدئذ إلى برلين للاجتماع مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ثم مع المجموعة الرباعية، في إشارة إلى مجموعة تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتابعت الوزارة في بيان أن بلينكن “سيناقش الارتباطات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة مع روسيا والجهود المشتركة لردع عدوان روسي آخر على أوكرانيا، بما في ذلك استعداد حلفاء وشركاء لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا”.

وبعد فشل المساعي الدبلوماسية الأسبوع الماضي في تهدئة المخاوف، حذّر البيت الأبيض الثلاثاء من أن روسيا مستعدة لمهاجمة أوكرانيا "في أي وقت".

وعلى أمل إظهار دعم ثابت لكييف قبل هذا اللقاء، يقوم وزير الخارجية الأميركي بزيارة ليوم واحد لأوكرانيا، قبل أن يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا سعياً إلى وحدة غربية.