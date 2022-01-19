السعودية تمنح منظمة الهجرة الدولية 20 مليون دولار دعماً للنازحين باليمن 

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية يوم الأربعاء إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقّع اتفاقيتين للتعاون المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة، لتوزيع مساعدات إغاثة للنازحين في اليمن بقيمة 20 مليون دولار.

وذكرت الوكالة أنه بموجب الاتفاقية الأولى سيتم تأمين وتوزيع مساعدات إيواء ومواد غير غذائية على النازحين في محافظات مأرب وتعز والحديدة، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن الاتفاقية الثانية مساعدات بقيمة خمسة ملايين دولار، وتشمل التدخل العاجل في قطاع المياه والبيئة في عدة محافظات، بهدف توفير مصادر المياه الصالحة للشرب والاستهلاك البشري للمناطق الأكثر احتياجا، والإسهام في تقليل الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة.

ووقع الاتفاقيتين الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، وأنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عبر الاتصال المرئي.

وقال الربيعة إن الاتفاقيتين ستساعدان النازحين والمجتمع المضيف، المحرومين من السكن والمأوى والغذاء، كما ستسهمان في تقليل آثار الانتهاكات الإنسانية التي يتعرضون لها.

يأتي دعم السعودية، التي تقود تحالفا عسكرياً منذ مارس آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد حركة الحوثي، بعد تحذير الأمم المتحدة يوم الأحد من أن نفاد التمويل يهدد ملايين النازحين بالجوع الشديد في هذا البلد الفقير الذي تعصف به الحرب منذ سبعة أعوام وانهيار اقتصادي غير مسبوق.