التلفزيون السعودي: التحالف يتلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط تعرضت "للمضايقة المسلحة" قبالة اليمن

قالت وسائل إعلام رسمية سعودية نقلا عن التحالف بقيادة المملكة الذي يقاتل الحوثيين في اليمن إنه تلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها "للمضايقة المسلحة" قبالة ميناء الحديدة في اليمن.

ولم يذكر التقرير الذي نشر يوم الأربعاء تفاصيل أخرى لكنه قال، إن هناك مؤشرات شديدة الخطورة في المياه قبالة ميناء الحديدة بالبحر الأحمر الذي يعد من أكثر الطرق الملاحية ازدحاما في العالم.

وأضافت الهيئة، أن السفينة والطاقم سالمون وأنها واصلت إبحارها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهيئة تشير للحادث ذاته.

ويخضع ميناء الحديدة وميناء الصليف لسيطرة حركة الحوثي المتحالفة مع إيران التي اختطفت يوم الأحد سفينة بضائع ترفع علم الإمارات وقالت إنها تشارك في أعمال عدائية، غير أن التحالف بقيادة الرياض قال إنها تحمل معدات مستشفى ميداني.

ويسيطر التحالف على طرق الوصول جوا وبحرا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وكان التحالف تدخل في اليمن في أوائل 2015 بعد أن أخرجت الحركة الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

وقال الحوثيون يوم الأربعاء، إن التحالف حول مسار سفينة خامسة تحمل وقودا ومتجهة إلى الحديدة إلى ميناء سعودي.