شاهد: مراهقة بلجيكية تدخل موسوعة غينيس بالطيران وحدها حول العالم

هبطت الطيارة البريطانية البلجيكية زارا رذرفورد (19 عاما) في قاعدة جوية بالقرب من مدينة كورتريك في بلجيكا اليوم الخميس لتستكمل رحلتها للسفر بمفردها حول العالم وتحطيم الرقم القياسي لأصغر امرأة تفعل ذلك.

وردا على سؤال عما إذا كانت ترغب في تكرار الرحلة التي بدأتها في أغسطس آب الماضي، قالت رذرفورد للصحفيين "لن أفعل ذلك مرة أخرى. كانت هناك لحظات رائعة، لكن كانت هناك أيضا لحظات شعرت فيها بالخوف على حياتي".

وانتقل إليها اللقب الذي حملته شايستا وايس منذ 2017 عندما أصبحت أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم في سن الثلاثين.

وأصغر حامل للقب من الذكور هو ميسون آندروز الذي كان عمره 18 عاما عندما أكمل تلك الرحلة عام 2018.

وفي آب/أغسطس، أقلعت رذرفورد من مطار فلاندرز في بلجيكا لتنطلق في رحلة قطعت خلالها مسافة 51 ألف كيلومتر عبر خمس قارات و52 بلدا.

وبالإضافة إلى دخول موسوعة الأرقام القياسية، قالت رذرفورد إنها تأمل في أن تشجع رحلتها النساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي أن تثير اهتمام الفتيات بالطيران.

وقالت رذرفورد "خلال سنوات نشأتي، لم أر الكثير من الطيارات. ولطالما قلت إنه أمر محبط للغاية".

وتبدأ رذرفورد، المولودة لأبوين طيارين، دراستها الجامعية في سبتمبر أيلول وتحلم بأن تصبح رائدة فضاء.

وقالت "سأدرس الهندسة... ربما في بريطانيا أو الولايات المتحدة".